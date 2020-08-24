استجابة لـ"الوطن".. "عيون المنصورة" يبدأ علاج كفيف يصلح عربات الأطفال

في استجابة سريعة لما نشرته "الوطن" حول عادل الحفار، 72 سنة، والذى يعمل بتصليح عربات الأطفال في الدقهلية، رغم تقدم عمره وفقده لبصره، فقد استقبله اليوم مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة للعمل على علاجه.

وصرح الدكتور وليد أبوسمرة، مدير مركز طب وجراحة العيون جامعة المنصورة، بأنه تم استقبال الحالة بناء على تعليمات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية باستقبال الحالة ومتابعتها طبيا وتقديم الدعم الطبي له.

وقال سمرة في تصريح صحفي، إنه جرى استقبال الحاج عادل الفحار وتم الكشف عليه مع إجراء كافة الفحوصات والأشعات اللازمة وتبين وجود ضمور في العصب بسبب المياه الزرقاء وتم تقديم العلاج الطبي اللازم له للحفاظ على ما تبقى من نظر له مع التوصية بالمتابعة المستمرة بالمركز.

يذكر أنه عادل الحفار كان يري بعينيه، ويعمل سائقا درجة أولى ويتنقل بين محافظات مصر حتى عام 2003 إلى أن فقد الرؤية في عينه اليمني، وظل يرى بعينه اليسرى إلى أن فقد البصر فيها منذ عدة سنوات.

ويعيش الفحار مع زوجته التي فقدت إحدى عينيها، وابنته الأرملة بأطفالها، في منطقة الحسينية بمحافظة الدقهلية، ولذلك لجأ للاستمرار في العمل في إصلاح عربات الأطفال، ويأتي له الناس من كل مكان لإصلاح عربات الأطفال المكسورة، ويستطيع أن يكتشف العيوب بها بمجرد لمسها فقط، وأن لديه كافة ما تحتاجه العربة من قطع غيار لإصلاحها.