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300 طالب سجلوا رغباتهم في اليوم الثالث للتنسيق بجامعة حلوان

كتب:

أحمد أبوضيف
04:33 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
تنسيق الجامعات 2020

تنسيق الجامعات 2020

استقبلت جامعة حلوان أكثر من 300 طالب ‪ وطالبة حتى الآن، لتسجيل الرغبات في تنسيق 2020، متبعين الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات والتطهير المستمر، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة والتعليم والطلاب.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، وفرت الجامعة معامل مزودة بأحدث الأجهزة وأعدت 178 جهاز حاسب آلي لخدمة الطلاب داخل وخارج الحرم، لمساعدتهم في المراحل المختلفة لتنسيق الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية وشهادات فنية، بينها 40 جهاز حاسب آلي في المعمل المركزي بالحرم الجامعي، و60 جهازا بمعامل كلية الهندسة بحلوان، و48 جهازا بكلية الهندسة بالمطرية، و15 جهازا بكلية الفنون الجميلة، و15 جهازا بكلية التربية الموسيقية وجاري تجهيز 20 جهازا أخرى بالكلية.

ووفرت الجامعة عددا كبيرا من المبرمجين والفنيين لمساعدتهم، في تسجيل رغباتهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة للتيسير على الطلاب.

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