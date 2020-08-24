رئيس التحرير

محمود مسلم

مواعيد صرف رواتب شهر أغسطس من ماكينات الصراف

كتب:

منى السعيد
07:51 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
رواتب شهر أغسطس 2020

رواتب شهر أغسطس 2020

ينتظر الكثير من العاملين بالهيئات الحكومية والعامة، مواعيد صرف رواتب شهر أغسطس، الذي أعلنت وزارة المالية البدء في صرفها بداية من اليوم، ولمدة 3 أيام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تستعرض "الوطن"، مواعيد صرف رواتب أغسطس من ماكينات الصراف

مواعيد صرف رواتب أغسطس

يتم صرف مرتبات شهر أغسطس على 3 أيام موزعة كالآتي..

23 أغسطس 2020

تضم 35 وزاره (الصحة- التضامن الاجتماعي- النقل- الاتصالات- القوى العاملة- الإنتاج الحربي- الهجرة وشئون المصريين بالخارج.. وغيرهم) .

24 أغسطس 2020

تضم 21 وزارة وهيئة  ووزارة(التعليم العالي- التنمية المحلية- العدل- الكهرباء- التخطيط- التعاون الدولي) والجهات التابعة لها (مصالح- هيئات عامة خدمية واقتصادية).

25 أغسطس 2020

تضم وزارات وهيئات (التربية والتعليم- الزراعة واستصلاح الأراضي- الموارد المالية- الشباب والرياضة- الخارجية- المالية) والجهات التابعة لهم (مصالح- هيئات عامة خدمية واقتصادية).

اقرأ المزيد:

بدء صرف مرتبات 6 ملايين موظف في الدولة اليوم

الحكومة تُحصّل 57 مليار جنيه ضريبة على مرتبات الموظفين في 11 شهرا

الأحد المقبل.. صرف مرتبات الموظفين بالدولة على 3 أيام

دراسة: مرتبات العاملين بالأثاث زادت 12 ألف جنيه من 2008 إلى 2019

المالية: صرف مرتبات العاملين 23 أغسطس

مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس للوزارات والجهات المختلفة

صرف مرتبات 3 أشهر للموظفين المصريين المستغنى عنهم من "طيران الكويت"