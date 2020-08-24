مواعيد صرف رواتب شهر أغسطس من ماكينات الصراف

ينتظر الكثير من العاملين بالهيئات الحكومية والعامة، مواعيد صرف رواتب شهر أغسطس، الذي أعلنت وزارة المالية البدء في صرفها بداية من اليوم، ولمدة 3 أيام، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تستعرض "الوطن"، مواعيد صرف رواتب أغسطس من ماكينات الصراف

مواعيد صرف رواتب أغسطس

يتم صرف مرتبات شهر أغسطس على 3 أيام موزعة كالآتي..

23 أغسطس 2020

تضم 35 وزاره (الصحة- التضامن الاجتماعي- النقل- الاتصالات- القوى العاملة- الإنتاج الحربي- الهجرة وشئون المصريين بالخارج.. وغيرهم) .

24 أغسطس 2020

تضم 21 وزارة وهيئة ووزارة(التعليم العالي- التنمية المحلية- العدل- الكهرباء- التخطيط- التعاون الدولي) والجهات التابعة لها (مصالح- هيئات عامة خدمية واقتصادية).

25 أغسطس 2020

تضم وزارات وهيئات (التربية والتعليم- الزراعة واستصلاح الأراضي- الموارد المالية- الشباب والرياضة- الخارجية- المالية) والجهات التابعة لهم (مصالح- هيئات عامة خدمية واقتصادية).