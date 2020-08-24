مصدر داخل قصر ثقافة السينما: مشكلة عائلية سبب غياب بيومي فؤاد عن الندوة

كشف مصدر من داخل قصر ثقافة السينما، سبب سوء التفاهم الذي حدث في واقعة غياب الفنان بيومي فؤاد عن ندوته في قصر السينما، والتي كان مقررًا أن يديرها الناقد الفني طارق الشناوي.

وأوضح المصدر أن الفنان بيومي فؤاد أبلغ تامر عبد المنعم، مدير قصر ثقافة السينما، بوقوع مشكلة شخصية عائلية، قبل ساعات من ذهابه إلى الندوة، ولكن الرسالة وصلت له في وقت متأخر، بعدما تواجد الحضور في الندوة.

وأشار المصدر إلى أن "فؤاد" كان مستعدا للحضور، لكن ظرف متعلقة بأزمة صحية لأحد أفراد عائلته منعه من الحضور، ولم تستطع إدارة الندوة إبلاغ المدعوين أو الناقد الفني طارق الشناوي، بسبب ما حدث للفنان بيومي فؤاد، قبل وقت قليل من موعد الندوة.

وانتهت الأزمة بعدما علم الحضور ما تعرض له الفنان بيومي فؤاد، من ظروف منعت حضوره.

من جهة أخرى، احتفل الفنان بيومي فؤاد بافتتاح مطعمه الجديد، منذ عدة أيام، وسط حضور عدد من الفنانين.

ويشارك بيومي فؤاد في فيلم "تحت تهديد السلاح" مع الفنان هاني سلامة، الذي يعود للسينما بعد غياب، ومن المقرر البدء فى تصوير الفيلم أول سبتمبر المقبل.