وزير النقل يرد على غضب أهالي الصعيد: "هتفرق ياخدوا المواصلة منين؟"

رد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، على غضب أهالي الصعيد من وقف قطارات الصعيد في محطة بشتيل وليس وصولها إلى محطة رمسيس، وقال إن أهالي الصعيد عندما يخرجون من القطار سواء في محطة الجيزة أو رمسيس يأخذون مواصلة أو مواصلتين من أجل الذهاب إلى المكان الذي يقصدونه، ولا يقيمون في ميدان رمسيس.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه حتى المواطنين الذين يأتون من الصعيد للعلاج في القاهرة لا يتعالجون في ميدان رمسيس، "مفيش أطباء أصلا في ميدان رمسيس"، موضحًا أنه سافر إلى أسوان واستقل القطار وتحدث مع شخصين كانا من الصعيد.

وأكد وزير النقل والمواصلات أنه تحدث مع الشخصين، وليس لهما صلة ببعض، فالأول جاء من الصعيد للعلاج من المرض الخبيث ويعمل موجه لغة عربية، ويأتي للقاهرة مرة كل أسبوعين، وينزل في محطة الجيزة ويستقل ميكروباص حتى ميدان الدقي حيث الطبيب المعالج له، والشخص الآخر يتعالج في دار الفؤاد في 6 أكتوبر.

وتابع: "أنا بقول من المثالين دول إني أنا من المنصورة ومن فلاحين المنصورة وبفخر بأهالي الصعيد بس مش قاعد في المنصورة، وأنت يا أحمد موسى من الصعيد وقاعد في شرق القاهرة، ومصطفى بكري قاعد في حلوان وهو من الصعيد، أنا عاوز أقول محطة رمسيس ليست المقصد النهائي لكل أهالينا في الصعيد، كده كده هياخد مواصلة ثانية".

وواصل: "هتفرق يعني؟ هتفرق معاهم ياخدوا المواصلة من الجيزة أو رمسيس أو بشتيل، محدش يكلمهم كلام مش مضبوط، مش عاوز أقول حد يلعب بدماغهم لأن دماغهم كبيرة جدا، لما نقولهم هنعمل محطة جديدة ومنورة وجميلة في مثلث بشتيل محطة على الطراز الفرعوني، يحدها أربع شوارع رئيسية من شمالها شارع السودان في المهندسين، جنوبها محور الزمر، شرقها محور 26 يوليو، غربها محور المطار، يمشي أربع مواصلات رئيسية، المونوريل هيعدي من جنبه، مترو الأنفاق هيعدي من قلب المحطة، أنت كده كده بتنزل رمسيس بتركب المترو".