إقامة 5 بحيرات بمدينة الطور لحمايتها من أخطار السيول

قال المهندس عبد الرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إن العمل مستمر بالمرحلة الثانية لحماية مدن المحافظة من أخطار السيول، مع الأخذ في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، أنه جار حفر 5 بحيرات بالحواجز الخاصة بهم في أودية الأعوج، وإسلا، وبدر، وإملاحة، والتمان، والسعة التخزينية لكل بحيرة تصل إلى 5 ملايين متر مكعب من المياه، كما جار بناء ٣ سدود في واديى ميعر، وحبران بمدينة الطور.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية أن مشروع حماية مدينة الطور من أخطار السيول بتكلفة 277 مليون جنيه، وسيجرى الانتهاء منه في الموعد المحدد بنهاية عام 2021.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى حماية البنية التحتية بمدينة الطور، وحماية محطات الكهرباء والصرف الصحي وخطوط البترول والغاز، وزيادة منسوب الخزان الجوفي للمياه، وتخزين كميات المياه الناتجة عن الأمطار والسيول ، واستغلالها في الزراعة.