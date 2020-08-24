محافظ جنوب سيناء يصدق على قبول دفعة جديدة بالمعهد الفني للتمريض

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، على قبول دفعة جديدة من طلاب الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية، للالتحاق بمعهد التمريض نظام الخمس سنوات.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه من المقرر قبول 30 طالبا وطالبة فقط، للالتحاق بالمعهد الفني للتمريض نظام الخمس سنوات بمدينة الطور بعد اجتياز الاختبارات المقررة .

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه سيجرى ترتيب ملفات الطلاب المتقدمة ترتيبًا تنازليًا وفقًا للمجموع الأعلى فالأقل، وسيجرى السماح بالاختبارات المؤهلة للالتحاق بالمعهد لأعلى 30 مجموعا للطلاب.

وعن الشروط والضوابط قال وكيل الوزارة، أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية حسن السيرة والسلوك، وأن يكون من أبناء المحافظة (مواليد المحافظة، أو عمل ولي الأمر مدة 15 عاما )، مع ضرورة إرفاق أصل شهادة الميلاد، أو أصل إفادة جهة عمل ولي الأمر عند التقديم.

وتابع أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي من جنوب سيناء، والحصول علي الشهادة الإعدادية الحديثة لغة انجليزية - عامة ، أزهرية للعام الدراسي 2019/2020، وعمر المتقدم من 14.5عامًا وحتى 18عامًا، بحيث يكون حاصل على شهادة إعدادية حديثة، ولا يكون الطالب أو الطالبة متزوج ولا يجري الزواج أثناء فترة الدراسة .

وأشار إلى أن الحد الأدنى لقبول الملفات بمجموع 270 درجة وما يعادلها من درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية بعد حزف المواد الشرعية، و سيجري تلقي الطلبات والملفات بمقر معهد التمريض نظام الخمس سنوات، بمدينة الطور شارع طابا أمام مستشفى طور سيناء العام، اعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 25 أغسطس الجاري وحتي الخميس الموافق 10 سبتمبر المقبل.