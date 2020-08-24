الولايات المتحدة توقف باحثا في ناسا بتهمة "إخفاء العلاقة ببكين"

أوقفت السلطات الأمريكية البروفيسور جينغدونغ تشنج، أمس الأحد، ووجهت له تهمة إخفاء ارتباطاته بمؤسسات صينية.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن تشنج (53 سنة) يعمل أستاذا في جامعة "إي آند إم" بتكساس، فضلا عن كونه باحثا في وكالة ناسا.

وتدعي التهم أن تشنج تعمد لسنوات إخفاء ارتباطه وتعاونه مع شركات وجامعات صينية وأجنبية، ما يتنافى مع بنود العقد الذي وقعه مع وكالة الفضاء الأمريكية.

كما تشير التهم إلى أن تشنج شغل مناصب بحثية كبيرة في جامعة غواندونغ الصينية، وهو ما أخفاه عن وكالة ناسا.

من جهته، أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي عن استعداده لملاحقة "الأفراد الذين يقوضون مؤسساتنا البحثية والوكالات الحكومية الأمريكية من خلال إخفاء مشاركتهم في برامج توظيف المواهب الصينية".