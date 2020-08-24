محافظ دمياط توافق على فتح عدد من القاعات الجديد لرياض الأطفال

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالموافقة على المذكرة الواردة من مديرية التربية والتعليم بشأن فتح عدد من القاعات الجديدة لمرحلة المستوى الأول لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات على مستوى محافظة دمياط للعام الدراسى 2020/2021 وذلك تلبية لرغبات أولياء الأمور المتقدمين بإلحاق أبنائهم لهذه النوعية من التعليم بما يحقق استيعاب جميع الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات بتلك المدارس.

وأوضح عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم أنه وبعد إتمام الحصر المطلوب بكل إدارة تعليمية، سوف يتم توفير 5 قاعات بإدارة دمياط التعليمية و8 قاعات بإدارة دمياط الجديدة التعليمية وقاعة واحدة بفارسكور و3 أخرى بإدارة الزرقا التعليمية بإجمالى 17 قاعة.