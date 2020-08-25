مميزات برنامج هندسة العمارة في جامعة حلوان

أعلنت كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان عن فتح باب القبول في برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بنظام الساعات المعتمدة، في إطار رؤية الجامعة للمشاركة فى بناء جيل من المعماريين من ذوى المهارات الحديثة التى تواكب عصر النهضة التكنولوجيا الرقمية.

ينطلق برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية في ضوء اتجاهات الدولة لدعم وتطوير العملية التعليمية ورفع تصنيف الجامعات المصرية عالميا، وفي إطار تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة للتعليم العالى حتى عام 2030، ومنها تقديم تعليم متميز يساهم فى زيادة فرص التعليم العالى بجودة عالية، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

لماذا كلية الهندسة بجامعة حلوان؟

وأوضح الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية هندسة المطرية، الحاصلة على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن البرنامج يتميز بعدة مميزات، أبرزها:

تلبية الحاجة المتزايدة في السوق المحلية والإقليمية لمهندس معماري.

يتميز بالمعرفة والتدريب المكثف على أحدث برامج الحاسب فى مجال التصميم والرسم المعماري والاشراف على التنفيذ.

التركيز على الاستفادة القصوى من مميزات استخدام الحاسب في التصميم المعماري بما يزيد من فرص توافق المبنى مع البيئة المحيطة.

تلبية أفضل لاحتياجات المستخدمين وتحقيق أقصى استفادة من الامكانات المتاحة.

يمتاز البرنامج بتخصصات هندسية تم تحديدها وفقا لحاجة سوق العمل المصري، ما يضمن زيادة فرص العمل لخريجى البرامج.

مميزات التقديم في كلية الهندسة في جامعة حلوان

إكساب الطالب مهارات الاتصال الفعال ومعرفة علوم الإدارة والاقتصاد وإدارة المخاطر والقانون وأخلاقيات المهنة.

التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية لتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الصناعية الحكومية والخاصة.

يتيح البرنامج للطالب التدريب العملي الميداني في كبرى الشركات والمكاتب الهندسية، والتدريب في المعامل البحثية، كما يعقد البرنامج سنوياً عدداً من المسابقات العلمية طبقا لمعايير دولية لإنشاء النماذج الهندسية ما يكسب الطالب القدرة على الإبداع والابتكار.

يذكر أن معظم خريجي البرنامج التحقوا مباشرة بعدد من الشركات والمؤسسات المتميزة في مجال الهندسة المعمارية في الداخل والخارج للعمل واثبتوا تميزاً وجدارة، فضلاً عن حصول عدد من خريجي البرنامج على منح دراسية للحصول على الماجستير والدكتوراة من جامعات دولية بالولايات المتحدة الامريكية واوروبا.