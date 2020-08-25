أبو بكر يشيد بعبدالعال: نائب الشعب الأول وقد يكون رئيس المجلس المقبل

وصف الإعلامي خالد أبو بكر، الجلسة الأخيرة في مجلس النواب الحالي بـ"التاريخية"، مشيدًا بما حدث بها من نقاشات حادة بين الحكومة والبرلمان، فذكر أنه سعيد وفي سرور بالغ كون الحكومة والبرلمان "اتخانقوا" من أجل الصالح العام، ويتم شرح وتبسيط كل حرف وكل كلمة من تصريحات الوزراء داخل مجلس النواب.

وأضاف "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "أون إي"، أن جلسة اليوم كانت موضوعية في الطرح، ووقف أمام مشهد، وهو شكل جلسات، حيث حدث شد وجذب بين الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بسبب انفعال الأخير داخل المجلس.

وأكد الإعلامي، أن انفعال وزير المالية داخل الجلسة، كان انفعال مقدر، كونه أراد من خلال قوانينة ومقترحاته أن يعمل على زيادة دخل الدولة، وهذا يّدل على إيمان الوزير بالدولة المصرية، ولكن رئيس مجلس النواب ضبط الجلسة مرة أخرى، وقال لمعيط "في الأعراف السابقة الوزير لما يتكلم يستأذن لأن مجلس النواب مراقب".

وأشار الإعلامي، إلى أن مجلس النواب أراد في جلسته الأخيرة ترك انطباعا جيدا عن قرابة الخمس سنوات من العمل التشريعي، موجهًا شكره وتقديره للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على إدارته الحاسمة لجلسة اليوم، والتي إن دلت فإنما تدل على أنه النائب الأول للشعب، متوقعًا أن يكون عبد العال رئيس البرلمان المقبل.