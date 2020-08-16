رئيس التحرير

محمود مسلم

خالد أبو بكر: لبنان لن تموت.. وتحركات وزير الخارجية جعلتني فخورا

كتب:

شريف سليمان
01:39 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
خالد أبو بكر

خالد أبو بكر

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنه حزن كثيرًا بسبب الانفجار المروع الذي ضرب وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف أبو بكر خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E": "لبنان لا تموت، واللبنانيون تعودوا على الحياة مهما كانت الصعاب، والحياة عادت إلى طبيعتها".

وتابع، أن الشعب اللبناني يحب الحياة ويحب إثبات ذاته، مردفًا أنهم عادوا إلى عملهم بعد التفجيرات بأقل من 4 ساعات.

وأشار، إلى أن زيارة سامح شكري وزير الخارجية، لبيروت جعلته يكون فخورًا، مشددًا على أنها خطوة مدروسة وفي توقيت مناسب: "مصر دولة كبيرة ولا تقول شعارات، والجسر الجوي من مصر إلى بيروت بدأ بطائرات بشكل سريع للغاية، ومصر لم تتخلَ عن مبادئها وقيمها".

اقرأ المزيد:

خالد أبو بكر يطالب بإنشاء مستشفى للغلابة يحمل اسم "مشالي"

خالد أبو بكر: تنسيقية الأحزاب "مارد سياسي قادم".. وحان وقت كيانهم القانوني

خالد أبو بكر يشيد بإحياء "المتحدة" لليوم العالمي لالتهاب الكبدي الوبائي

خالد أبو بكر: السيسي لا يهتم بالشو الإعلامي في تجديد الثقة بالمسؤولين

خالد أبو بكر: "الرئيس السيسي مننا وبيتكلم لغتنا"

خالد أبو بكر يدعو إلى إنشاء وزارة للصيانة للحفاظ على الافتتاحات

خالد أبو بكر: أحاديث الرئيس إلى المصريين على الهواء جرأة شديدة جدا