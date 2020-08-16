خالد أبو بكر: لبنان لن تموت.. وتحركات وزير الخارجية جعلتني فخورا

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنه حزن كثيرًا بسبب الانفجار المروع الذي ضرب وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف أبو بكر خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E": "لبنان لا تموت، واللبنانيون تعودوا على الحياة مهما كانت الصعاب، والحياة عادت إلى طبيعتها".

وتابع، أن الشعب اللبناني يحب الحياة ويحب إثبات ذاته، مردفًا أنهم عادوا إلى عملهم بعد التفجيرات بأقل من 4 ساعات.

وأشار، إلى أن زيارة سامح شكري وزير الخارجية، لبيروت جعلته يكون فخورًا، مشددًا على أنها خطوة مدروسة وفي توقيت مناسب: "مصر دولة كبيرة ولا تقول شعارات، والجسر الجوي من مصر إلى بيروت بدأ بطائرات بشكل سريع للغاية، ومصر لم تتخلَ عن مبادئها وقيمها".