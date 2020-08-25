"حماية المستهلك": دكتورة معاها دبلوم بتعمل كريمات في مطبخ بيتهم

أكد الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز ترده بعض الشكاوى الغريبة بسبب الإعلانات المضللة التي تتناول كريمات الشعر والبشرة، متابعًا: "بنكتشف إن دكتورة ممكن تبان إنها مشهورة لكن بيبقى معاها دبلوم وبتعمل الكريمات عندها في مطبخ بيتهم".

وأضاف سمير خلال حواره ببرنامج "مساء DMC"، الذي الإعلامية جاسمين طه زكي، عبر شاشة "DMC"، أن الجهاز واجه التلاعب بالأسعار عبر الإنترنت بعدما اتجه المصريون إليه بقوة: "قانون حماية المستهلك خصص قانون التجارة عن بعد ليشمل التليفون والإنترنت، وتواصلنا مع أكبر الشركات في هذا المجال لكي نتحدث عن الجرائم التي قد يقعوا فيها".

وتابع: "وصلنا لأكثر من 15 موقعا خالف السياسات التي يجب أن تتبع، والقانون نص على عقوبات محددة في باب التجارة الإلكترونية، فيجب أن يكون السعر معلنا وشاملا، بالإضافة إلى وجود فاتورة ووضوح بيانات المنتَج والعقوبة تتراوح ما بين 10 آلاف جنيه ومليون جنيه وفي حالة تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة بشقيها، وننشر بالاسم أي حكم ينشر على نطاق واسع في الصحف".