 3566 طالباً تقدموا لاختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي

انتهت جامعة جنوب الوادي من إجراء اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة، التي تتطلب هذه الإجراءات، التي بدأت في الثامن من أغسطس وحتى 22 من الشهر الجاري.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور يوسف غرباوي، إن اختبارات القدرات جرت وسط تعاون تام من الطلاب وأولياء أمورهم واللجان التنظيمية بالجامعة، وقدم رئيس الجامعة شكره للجميع الذين عملوا بكل حرفية ومسئولية ولأولياء الأمور والطلاب على التعاون والالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي حرصت الجامعة على تطبيقها لمواجهة فيروس "كورونا".

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد أبو الفضل بدران، أن اختبارات القدرات تقدم لها 3566 طالباً وطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة، من الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات كلية التربية الرياضية 1733 طالباً وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات لكلية التربية النوعية 1191 طالباً وطالبة، منهم 814 للتربية الفنية و377 للتربية الموسيقية، كما تقدم عدد 642 طالباً وطالبة لاختبار القدرات للالتحاق بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.