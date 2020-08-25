البترول تستعد لحفر 3 آبار تنموية بالمرحلة العاشرة من مشروع غرب الدلتا

قال المهندس شريف حسب الله رئيس شركتي رشيد والبرلس، إنّه جرى الإعداد لبدء حفر 3 آبار تنموية في المرحلة العاشرة من مشروع غرب دلتا النيل العميق.

وأضاف حسب الله، في اجتماع الجمعية العامة لشركتي البرلس ورشيد للبترول برئاسة المهندس طارق الملا، أنّ المرحلة العاشرة من المشروع، شهدت تقدير التكلفة لها بنحو 250 مليون دولار، وسيتم العمل على استهداف الطبقات العميقة في برنامج حفر هذه المرحلة.