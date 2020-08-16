تكثيف العمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من مشروع الغاز الطبيعي بالزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي بشارع الشهيد طيار بمدينة الزقازيق، لتذليل أي عقبات أو معوقات أمام الشركة المنفذة للانتهاء من تنفيذ المشروع طبقًا للتوقيت الزمني المحدد، تمهيدًا للبدء فورًا في أعمال رصف وتوسعة الشارع باعتباره يمثل محورًا مروريًا مهمًا يربط بين طريقي أبوحسين والأحرار بمدينة الزقازيق.

وتابع المحافظ مع رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومسؤولي شركة الأقاليم المنفذة للمشروع أعمال الحفر النفقي والجارية بالشارع لتعدية مواسير الغاز الطبيعي أسفل ترعه العصلوجي المغطاة، مشددًا على ضرورة تكثيف ورديات العمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من أعمال الحفر وتوصيل الغاز الطبيعي لأهالي المنطقة.

ووجه محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس شركه غاز الأقاليم المسند لها تنفيذ الأعمال، ومسؤولي شركة مياه الشرب، ورئاسة قطاعات الكهرباء بالحفاظ على المرافق من مياه شرب وصرف صحي وتليفونات وكهرباء وعدم الإضرار بها في المناطق التي تشهد أعمال الحفر.