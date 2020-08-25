الطبيب المعالج لمحمود سمير: 5% من المواطنين يعانون من سمنة مرضية

قال الدكتور خالد جودت، أستاذ ورئيس قسم جراحات السمنة المفرطة بطب عين شمس، إن السمنة المرضية هي السمنة المسببة للأمراض، ويعاني منها الأفراد الذين يكسبون زيادة 40 كيلو فوق وزنهم الطبيعي، وفي حالة محمود سمير فهو يعاني من زيادة 200 فوق وزنه الطبيعي، أما السمنة العادية يكون يعاني من زيادة أقل من 40 كيلو فوق وزنه الطبيعي.

وتابع في حوار لـ"الوطن" ينشر لاحقا أن هناك حالات تعاني من سمنة عادية ومصابون بمرض السكر، وحاليا من خلال جراحات السمنة يتم القضاء نهائيا على مرض السكر، وكان لي تجربة في نقل جراحات تحويل المعدة بالمنظار لأن مشكلتهم في الأكل يعانون من السكر وليس السمنة، موضحا أن الهند لديها 100 مليون مريض سكر.

وأضاف: "لدينا في مصر 5% من المواطنين يعانون من سمنة مرضية، بما يعادل 5 ملايين شخص، جالسين في منازلهم لا يستطيعون العمل أو الحركة ، فضلا عن أنهم يعانون من أمراض نتيجة هذه السمنة المفرطة مثل أمراض الضغط والقلب والسكر والتهابات المفاصل والإصابة ببعض أنواع السرطان، هؤلاء الأشخاص عبء على الدولة، فهم أشخاص غير منتجين، وفي نفس الوقت هو عنده أمراض كثيرة تحتاج إلى علاج، وفي حال علاج هؤلاء الأشخاص سوف نوفر كثيرا على الدولة".

وأشار إلى أنه بمجرد إجراء جراحة له ستختفي كل هذه المشاكل الصحية، والحقيقة أن السمنة المرضية تعتبر أخطر من أمراض كثير مثل السرطان، السرطان لو اكتشفناه مبكرا سوف يخف المريض، وإذا لم نعالج السمنة المرضية، هتنتهي حياة المريض بالوفاة.

واقترح "جودت" أن يتم حصر هؤلاء المرضى ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، فالرئيس مهتم بالصحة العامة للمصريين، وهذا العدد يعاني بنسبة كبيرة من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر والقلب وبالتالي علاجهم وإجراء حراجات لهم يساعد على القضاء نهائيا على هذه الأمراض التي تصرف عليها الدولة مبالغ كبيرة ويتحول هذا العدد إلى أشخاص منتجين.

وأكد أنه إذا كان المريض يعاني من زيادة فوق الوزن أكثر من 40 كيلو، لابد من إجراء جراحة له، لو وزنه أكثر 35 كيلو فوق الوزن المثالي ونتج عن هذا الأمر مرض السكر لابد من إجراء جراحة له، الفكرة أنه بالرغم من أن السمنة المرضية تصيب 5% من المواطنين إلا أن العلاج الجراحي يغطي 1 % من المرضى.

وأرجع السبب وراء عدم إقبال المصابين بالسمنة المفرطة على جراحات السمنة لأمر له جانبين الأول هو عدم وعي الناس ومعرفتهم أن جراحات السمنة علاج نهائي للكثير من الأمراض وعلى رأسها مرض السكري، خصوصا أن 80% من مرضى السكري لا يوجد لديهم علاج بالإضافة إلى أمراض أخرى مثل الضغط وآلام المفاصل ومشاكل التنفس، الأمر الثاني وهو أن تكلفة مستهلكات جراحات السمنة مكلفة جدا في مصر، خصوصا أن هذه المستهلكات يتم استعمالها لمرة واحدة فقط، لأن إعادة استخدامها قد ينقل الأمراض ويتسبب في التهاب كبدي وقد يؤدي إلى مضاعفات تتسبب في الوفاة، وللأسف هناك أطباء يقومون باستعمال هذه المستهلكات لكي يخفضوا سعر العملية وهو يعد كارثة.