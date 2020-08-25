بـ350 مليون جنيه وتنتهي في 5 سنوات.. 8 معلومات عن محطة بشتيل الجديدة

انتهت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، من الدراسات والتصميمات الخاصة بإنشاء محطة سكة حديد بشتيل الجديدة، لخدمة قطارات الصعيد أو الوجه القبلي، لتخفيف الزحام عن محطتي رمسيس والجيزة، وتقديم الخدمات المميزة لأهالي الصعيد.

وترصد "الوطن" في 8 معلومات، تفاصيل إنشاء محطة سكة حديد بشتيل الجديدة، كما يلي:

1- تنفيذ محطة سكة حديد بشتيل الجديدة على مرحلتين بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه.

2- الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية والتنفيذية والتشطيبات لمحطة سكة حديد بشتيل الجديدة خلال 5 سنوات.

3- تخصص المحطة الجديدة لقطارات الوجه القبلي وأهالي الصعيد.

4- تضم محطة بشتيل الجديدة، محطة رئيسية وورشة كاملة للجرارات والعربات، وحوش محطة يسع 5 سكك ومحطة طوالي للقطارات التي ستستمر إلى القاهرة والإسكندرية، إضافة إلى ورش القطارات الرئيسية ومركز صيانة شامل، كنواة مركزية جديدة لمنظومة النقل العام في مصر.

5- تخدم محطة سكة حديد بشتيل نحو 600 ألف راكب يوميا بالوجه القبلي.

6- محطة بشتيل الجديدة تكون جاهزة لنقل الركاب بنهاية 2025.

7- الدفع بقطارات جديدة مكيفة لخدمة أهالي الصعيد تزامنا مع افتتاح محطة بشتيل الجديدة.

8- الاستعانة بماكينات VTM لاستخراج تذاكر القطارات بمحطة بشتيل آليا، إضافة إلى منافذ بيع التذاكر المتحركة والثابتة بالمحطة لمنع الزحام والقضاء على الطوابير.