الإسكندرية تشن حملات على "النباشين"

لإنهاء معاناة المواطنين من القمامة التي شوهت المدينة الساحلية، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية والتنفيذية، بالبدء الفوري في تنفيذ حملات مكبرة على بؤر النباشين بكل أحياء الإسكندرية.

وقال "الشريف" إنه لا تهاون في تواجد مثل تلك المخالفات البيئية بنطاق الأحياء، مشددا على متابعة منظومة النظافة وزيادة معدلات رفع القمامة والاهتمام بالشوارع التي بها كثافات عالية.

شن حي المنتزة أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي، حملة مكبرة بقيادة العميد هشام كمال مدير شرطة البيئة والمسطحات المائية، استهدفت القضاء على ظاهرة الفريزة.

وتوجهت الحملة إلى كل من شارعي 64 و62 من شارع 30 وشوارع 18و19و20 من شارع 45.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 مخازن فرز جرى تفريغهما بالكامل، وتحرير 5 محاضر بيئية، كما جرى نقل نحو 10 أطنان مخلفات من القمامة وتسلميها بالمقلب العمومي.