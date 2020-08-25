محافظ المنوفية: طرح مرفق النقل للاستثمار وإنشاء "مول" جديد

أعلن محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، عن طرح مشروعي مرفق النقل الداخلي وبرج المنوفية السياحي للاستثمار للشركات ورجال الأعمال، مؤكداً أن تلك المشروعات ستشهد طفرة في الفترة المقبلة.

وقال المحافظ، في تصريحات لـ"الوطن"، إن المحافظة ستضع الشروط اللازمة لعدم المساس بالموظفين والعاملين في هذه المشروعات والحفاظ على مستقبلهم.

كما كشف عن أن شركة "الفطيم" تعتزم إرسال عدد من المسئولين بها، خلال الأيام القليلة القادمة، لمعاينة أرض المحلج، بمدينة شبين الكوم، وبحث كافة التفاصيل لإقامة مركز تجاري "مول" كبير، يُعتبر ثالث مركز تجاري تعتزم المحافظة إقامته.

وتابع "أبو ليمون" قائلاً إن "مول مصر"، الذي يجري تنفيذه على الطريق السريع بمحافظة المنوفية، تم الانتهاء منه، وسيتم افتتاحه في أقرب فرصة، معتبراً أنه سيساعد على توفير فرص عمل للشاب بالمحافظة، بالإضافة غلى قرب افتتاح "مول العاصمة" بمدينة شبين الكوم .