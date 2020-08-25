تغريم 72 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة في الشرقية 

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق، والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة.

وأشار إلى أنه جرى اليوم ضبط 72 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد، بالإضافة إلى تغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية.

ووجه المحافظ مدير الإدارة العامة للمواقف، بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية.