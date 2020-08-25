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"مصر للطيران" تسيّر 26 رحلة جوية على متنها 2100 راكب غداً

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الوطن
01:56 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
مصر للطيران

مصر للطيران

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الأربعاء، 29 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من: "أمستردام، باريس، لندن، ميلانو، إسطنبول، الخرطوم، الشارقة، بيروت، بغداد، نيويورك".

كما يجرى تسيير رحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، و5 رحلات استثنائية إلى كل من أبها، الرياض، جدة، المدينة المنورة، عمان، مسقط، إضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين داخلتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من أسوان والأقصر، و3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2100 راكب. 

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