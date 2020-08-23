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مصر للطيران تسير 23 رحلة لباريس وميلانو وبيروت غدا

كتب:

أيمن حمزة
11:54 ص | الأحد 23 أغسطس 2020
مصر للطيران تسير غدا 23 رحلة ل « باريس وميلانو وبيروت»

مصر للطيران تسير غدا 23 رحلة ل « باريس وميلانو وبيروت»

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران، جدول رحلاتها اليومي غدًا، موضحة أنّها ستسير 23 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى "باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، إسطنبول، جوبا، الخرطوم، نيروبي، بيروت، والبحرين"، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي.

كما تسير الشركة، رحلة استثنائية للرياض وجدة، إضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة، ورحلة داخلية واحدة إلى الأقصر وأسوان، بخلاف رحلتي شحن جوي، حيث تنقل الرحلات نحو 2500 راكب من جنسيات مختلفة.

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