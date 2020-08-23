مصر للطيران تسير رحلات لواشنطن وبرلين وميلانو وباريس اليوم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، تسيير 31 رحلة جوية الأحد، بمعدل رحلة واحدة إلى "أمستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، ميونيخ، برلين، إسطنبول، الخرطوم، ندجامينا، الشارقة، بيروت، وواشنطن"، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، إضافة إلى 3 رحلات داخلية لشرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة للغردقة والأقصر، ورحلة خاصة لطابا و6 رحلات شحن جوي، لنقل نحو 3000 راكب.

كان المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أعلن أنّه تقرر حظر دخول القادمين من جميع الجنسيات بما فيها المصرية، لمطارات مصر، دون أن يكون القادم يحمل شهادة تفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية، مطالبا شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية، بتطبيق القرار اعتبارا من 1 سبتمبر، وحتى إصدار تعليمات أخرى، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الطيران المدني، نوهت بأنّه وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فالأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب)، معفيين من تقديم شهادة تحليل PCR عند الوصول للمطارات المصرية.

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين لجميع مطارات جمهورية مصر العربية، اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل، ما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وكشفت خلال بيان لها، أنّه يُمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر.