مصر للطيران تسير غدا 31 رحلة تقل على متنها 3000 مسافر من جنسيات مختلفة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" جدول رحلاتها اليومي، مشيرة إلى أنها ستسير غدا الأحد، 31 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "امستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، ميونيخ، برلين، اسطنبول، الخرطوم، ندجامينا، الشارقة، بيروت، واشنطن"، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من الغردقة والأقصر، ورحلة خاصة إلى طابا و6 رحلات شحن جوي.

وأوضحت الشركة خلال بيان لها، اليوم، أن جميع هذه الرحلات، ستقل على متنها ما يقرب من 3000 راكب من جنسيات مختلفة.