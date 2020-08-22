مصر للطيران تسير غدا 31 رحلة تقل على متنها 3000 مسافر من جنسيات مختلفة
كتب:
أيمن حمزة
12:51 م | السبت 22 أغسطس 2020
مصر للطيران تسير غدا 31 رحلة تقل على متنها 3000 مسافر من جنسيات مختلفة
أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" جدول رحلاتها اليومي، مشيرة إلى أنها ستسير غدا الأحد، 31 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "امستردام، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، ميونيخ، برلين، اسطنبول، الخرطوم، ندجامينا، الشارقة، بيروت، واشنطن"، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلى كل من الغردقة والأقصر، ورحلة خاصة إلى طابا و6 رحلات شحن جوي.
وأوضحت الشركة خلال بيان لها، اليوم، أن جميع هذه الرحلات، ستقل على متنها ما يقرب من 3000 راكب من جنسيات مختلفة.