مصر للطيران تسير 30 رحلة لنقل 2500 مسافر غدا

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، جدول رحلاتها اليومي غدا، موضحة أنّها ستسير 30 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، بيروت، البحرين، أربيل، واشنطن.

وتتضمن الرحلات، 2 إلى دبي، أبوظبي، و4 رحلات استثنائية إلى الرياض، جدة، المدينة، الدمام، و3 رحلات داخلية لشرم الشيخ، ورحلتين داخلتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان والأقصر، بخلاف رحلات الشحن الجوي.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أنّ الرحلات تقل على متنها نحو 2500 راكب من جنسيات مختلفة.