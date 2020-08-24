مصر للطيران تسير 30 رحلة لنقل 2500 مسافر غدا
كتب:
أيمن حمزة
01:50 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
مصر للطيران تسير غدا 30 رحلة تقل على متنها 2500 مسافر من جنسيات مختلفه
أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، جدول رحلاتها اليومي غدا، موضحة أنّها ستسير 30 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الخرطوم، بيروت، البحرين، أربيل، واشنطن.
وتتضمن الرحلات، 2 إلى دبي، أبوظبي، و4 رحلات استثنائية إلى الرياض، جدة، المدينة، الدمام، و3 رحلات داخلية لشرم الشيخ، ورحلتين داخلتين إلى الغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان والأقصر، بخلاف رحلات الشحن الجوي.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أنّ الرحلات تقل على متنها نحو 2500 راكب من جنسيات مختلفة.