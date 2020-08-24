تجديد حبس ربة منزل جمعت ملايين من مواطنين لتوظيفها في بني سويف

قرر المستشار محمد سيد زين الدين، قاضي المعارضات بمحكمة بني سويف، تأجيل نظر التجديد في حبس ربة منزل جمعت ملايين الجنيهات، من مواطنين ببني سويف، لتوظيفها لمدة أسبوع، بناء على طلب دفاع المتهمة، بتأجيل تجديد الحبس، لحين الاطلاع على أوراق وتحقيقات القضية.

كان المستشار طارق جلال، المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، أمر بحبس " ن . أ " 4 أيام على ذمة التحقيقات، حاصلة على دبلوم فني، بتهمة تلقي أموال من مواطنين بدون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية.

وكان أكثر من 220 مواطنًا ببني سويف تقدموا ببلاغات ضد المتهمة بحصولها على مبالغ مالية بحجة تشغيلها، والحصول على أرباح يصل عائدها الشهري إلى 60%، وتراوحت المبالغ التي حصلت عليها من المودعين ما بين 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.

وقال محمد مجدى قطب، محامي سيدة الأعمال، إن النيابة العامة وجهت تهمة تلقي أموال بدون الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية، مضيفًا أن سيدة الأعمال كشفت النقاب حول أسباب التأخر في سداد الأرباح للمودعين في شركتها العاملة في قطاع المحاجر والتوريدات، وأرجعته إلى الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من جراء وباء كورونا، والسبب الآخر هو استيلاء إحدى الموظفات على مبالغ تصل إلى 10 ملايين جنيه، من الشركة بدون علمها، وتلقيها أموالا من مودعين لم تعلم عنهم شيئًا بسبب هذه الموظفة التي اختفت فجأة، لافتًا إلى أن النيابة العامة أصدرت قرارا بسرعة ضبط وإحضار الموظفة.

وقال إن موكلته قالت في التحقيقات إنها تعمل منذ أكثر من 10 سنوات مع المودعين، ولم يحدث أي تأخير في السداد في الأرباح ولا في أموال المودعين الذين طالبوا برد أموالهم على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنها فوجئت عقب إعلانها برد المبالغ للمودعين على مدار 3 شهور مقبلة بقلق غير عادي أمام مكتبها ومنزلها ببني سويف.