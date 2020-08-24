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إصابة زوجين و3 من أطفالهما في حادث مروري بصحراوي بني سويف

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عمرو رجب
10:54 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
المستشفى الجامعي ببني سويف

المستشفى الجامعي ببني سويف

أُصيب زوجان وثلاثة من أطفالهما، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة "ملاكي" بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام كافتريا السوهاجي، اتجاه المنيا بدائرة محافظة بني سويف، وتمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: الزوج ويدعى إدوارد شكري بشري 41 سنة، عامل مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وزوجته عزيزة زكي جيد 31 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وأطفالهما "مينا" 5 سنوات، "يوسف" 13 سنة، "بافلي" 11 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومقيمين بمحافظة المنيا.

تمّ نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.

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