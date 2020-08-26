نائب وزير السياحة: استعادة الحركة لعافيتها لن يكتمل قبل 2022

قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن زيارة 126 ألف سائح إلى مصر، بداية من شهر يوليو الماضي وحتى اليوم، يعتبر جيد جدا، في ضوء العدد المحدود من الدول، التي سمحت لمواطنيها بالسفر.

وأضافت خلال حوارها لـ"الوطن"، أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، أشاد بتحقيق مصر لهذا العدد من السياح فى تلك الفترة الصعبة، وأيضا بضوابط تشغيل الفنادق وبالإجراءات الوقائية والاحترازية، التى يتم اتباعها منذ نزول السائح للمطار، وحتى صعوده لسلم الطائرة للمغادرة، واصفا تلك الإجراءات بالمتميزة، التى لا تتواجد فى العديد من الدول الكبرى.

وأشارت شلبي في حوارها مع "الوطن"، إلى أن استعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر لعافيتها قبل أزمة كورونا، لن تتم قبل عام 2022.

- كيف ترين زيارة 126 ألف سائح لمصر منذ بداية الحركة السياحية يوليو الماضى وحتى الآن؟

رقم جيد للغاية، في ضوء عدم سماح العديد من الدول لمواطنيها بالسفر خارج بلدانهم، علاوة على أن هذا العدد الكبير من السياح الذين وفدوا إلى مصر، من العديد من الدول، أتى وقضى إجازته وغادر، دون أن تحدث إصابة واحدة بفيروس كورونا، وأؤكد أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، أعجب جدا بهذا الرقم، ووصفه بالكبير فى ظل الظروف الحالية، كما أشاد بضوابط تشغيل الفنادق، وبالإجراءات الوقائية والاحترازية، التى يتم اتباعها منذ نزول السائح للمطار، حتى صعوده لسلم الطائرة للمغادرة.

الموجة الثانية من كورونا تمنعنا من زيادة أعداد النزلاء بالفنادق

- لماذا لا تزيد نسب استقبال النزلاء بالفنادق والمحددة بـ50% من السعة الاستيعابية للفندق؟

لا نفكرحاليا فى زيادة تلك النسبة، كونها مخاطرة كبيرة فى ظل بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا، والخوف من إصابة أيا من السياح، أو العاملين بالفيروس، خاصة أنه فى حال وجود إصابات -لا قدر الله- فقد نعود للمربع "صفر"، الذي أدى لعدم استقبالنا لسياح قبل شهور، دعونا نسير فى هذا الإطار خطوة خطوة، حفاظا على الصحة العامة، وتنفيذا لخطة الدولة فى العودة التدريجية الأمنة للسياح.

إجراء تحليل كورونا جيد لكنه سيؤدى لتراجع أعداد السياح مؤقتا

- ما تقييمك لقرارعدم دخول أي زائر لمصر إلا بعد إجرائه تحليل pcr ببلده يثبت عدم إصابته بكورونا؟

قرار جيد للغاية، رغم حدوث وجود بعض الاثار السلبية حاليا، منها إرجاء بعض الشركات السياحية المصدرة للسياح، لبعض رحلاتها خلال شهر سبتمبر، وذلك بسبب ارتفاع قيمة تحليل كورونا ببعض الدول، خاصة أن غالبية السياح الوافدين للمدن الشاطئية المصرية، من ذوى الانفاق المنخفض، ونأمل أن يكون قرار إجراء التحليل محفز لبعض الدول، التى تهتم بتلك الاجراءات كألمانيا وبريطانيا، لإرسال سائحيها لمصر قريبا.

- المانيا لم تفرض شروطا أو تطلب إجراءات معينة لعودة سائحيها لمصر

- بمناسبة ألمانيا.. أهناك بالفعل اشتراطات ألمانية لعودة سائحيها لمصر؟

على الإطلاق، لم تشترط أي دولة قيام مصر بأية إجراءات لإرسال سائحيها، فنحن من قمنا باتخاذ اجراءات احترازية ووقائية مشددة، تتوافق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية، والحمد لله أشاد بها الجميع، وأؤكد أننا على تواصل شبه يومي مع وكلاء السياحة في العديد من الدول، كألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، لسرعة عودة سائحيهم لزيارة مصر.

- وزارة السياحة كانت تستهدف زيارة 20 مليون سائح لمصر خلال عام 2020.. متى يتحقق هذا الرقم؟

بالفعل كان يراودنا حلم تحقيق هذا الرقم خلال العام الحالي، وفقا لمعدلات السياح فى عام 2019، إلا أن أزمة كورونا التى ضربت العالم، تسببت فى توقف وتباطؤ حركة السفر بين الدول وبعضها، فضلا عن تراجع اقتصادى عالمى كبير، وبالتالى لن نستطيع تحقيق هذا الرقم، قبل عام 2022، ونحن نسير بخطى ثابتة ومحسوبة، لاستعادة الحركة السياحية لبعض معدلاتها، التى كانت قبل بداية العام الحالي.

- متى تطلق حملات ترويجية وتنشيطية للمنتج للسياحي المصري عالميا؟

انتهينا من وضع تصور وميزانية، لإطلاق حملات ترويجية وتنشيطية فى عدد 9 أسواق مصدرة للسياح لمصر، منها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأوكرنيا، والسوق العربى، وسنحدد وقت إطلاقها وفقا لظروف كل دولة على حدا، وستتنوع تلك الحملات، ما بين حملات إلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وإعلانات أوت دور وحملات دعائية مشتركة، وغيرها من وسائل الترويج.

- أترين أن عدد الفنادق الذى حصل حتى الآن على شهادة السلامة الصحية "كاف" لاستقبال السياح؟

عدد الفنادق التى حصلت حتى الآن على شهادة السلامة الصحية اللازمة للتشغيل واستقبال الزوار، يبلغ أكثر من 50% من حجم الفنادق الموجودة بمصر، وهو رقم جيد فى ضوء أعداد السياح التى تأتى إلى مصر، علاوة عن أن المنشآت الفندقية بنصف طاقتها الاستيعابية، واعتقد أنه مع نمو الحركة السياحية الوافدة، فإن كل الفنادق ستدخل للخدمة قريبا.

- كيف ترين الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الشهور المقبلة؟

أعتقد أنه بعد عودة القاهرة والاسكندرية والأقصر وأسوان، لاستقبال السياح بداية من الشهر المقبل، فإن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الربع الأخير من العام الحالى، ستشهد زيادة كبيرة فى أعداد السياح بالمقارنة بالفترة الأولى من التشغيل، كما أن عودة السياحة النيلية للعمل، بداية من الشهر المقبل، ستنعش السياحة الثقافية بالصعيد.