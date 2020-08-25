خريطة وسائل المواصلات من بشتيل إلى رمسيس لأهالي الصعيد

تستعرض "الوطن" خريطة خطوط سير جميع وسائل المواصلات العامة "مترو أنفاق- إتوبيسات نقل عام- خطوط السيرفيس أوالميكروباصات" التي يمكن أن سيستخدمها المواطن بعد إنشاء وتنفيذ محطة بشتيل للسكة الحديد، والتي ستكون بديلًا لمحطة رمسيس ومخصصة لقطارات الوجه القبلي أو الصعيد، للوصول من بشتيل إلى رمسيس.

ووفرت محافظة الجيزة بالتعاون مع هيئة النقل العام خطوط نقل عام من الأتوبيسات لمنطقة ببشتيل بمركز أوسيم لقلة وجود خطوط تخدم أهالي المنطقة.

وتم تجهيز مكان للموقف بجوار الطريق الدائري بمنطقة بشتيل عند محور أحمد عرابي وذلك ليكون مكان خطوط النقل العام الجديدة بالمنطقة والموقف على مساحة 500 متر، ليشمل خطين من "العتبة / بشتيل " و"السيدة عائشة / بشتيل"

كيف تصل من وإلى بشتيل من وسط البلد بالمترو؟

- المسافة بين ميدان رمسيس إلى شارع بشتيل تقريبا 7.2 كم ومتوسط وقت الوصول 16 دقيقة ولو الطريق مش زحمة وبتوقع توصل في 11 دقيقة

- اركب مترو" شبرا - المنيب" وانزل عند ميدان العتبةثم اركب ميكروباص" العتبة - أحمد عرابي - بشتيل" وانزل عند شارع بشتيل

أو اركب ميكروباص "العتبة - أحمد عرابي - العمارة" وانزل عند شارع بشتيل

- اركب مترو "حلوان - المرج" وانزل عند المرج الجديدة ثم اركب ميكروباص "موقف العاشر - أكتوبر" وانزل عند شارع بشتيل

- اركب مترو حلوان - المرج وانزل عند مترو جمال عبد الناصر ثم اركب ميكروباص "العتبة - أحمد عرابي - بشتيل" وانزل عند شارع بشتيل

- اركب مترو "حلوان - المرج" وانزل عند المرج الجديدة ثم اركب ميكروباص"فيصل - مدينة السلام" وانزل عند شارع بشتيل

* كيف تصل من بشتيل لوسط البلد بالميكروباص؟

- المسافة بين موقف إمبابة إلى شارع بشتيل تقريبا 6.2 ك ومتوسط وقت الوصول 19 دقيقة

- اركب ميكروباص"أبو العلا -الكيت كات - إمبابة" وانزل عند شارع رمسيس

- اركب ميكروباص "العتبة - أحمد عرابي - بشتيل" وانزل عند شارع بشتيل

- اركب ميكروباص "أبو العلا -الكيت كات - إمبابة" وانزل عند شارع 26 يوليو

- اركب ميكروباص "العتبة - أحمد عرابي - العمارة" وانزل عند شارع بشتيل

* كيف تصل من وإلى بشتيل للجيزة بالميكروباص؟

- اركب ميكروباص "ميدان الجيزة - إمبابة" وانزل عند شارع أحمد عرابي

-اركب ميكروباص "فيصل - إمبابة" وانزل عند شارع أحمد عرابي