كيف تدفع معاملاتك دون تلامس بالأسورة الإلكترونية من مصرف أبو ظبي؟

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إطلاق أسورة الدفع الإلكتروني "ADIB-Bracelet"، ليكون بذلك ثاني بنك في السوق المصري، يقوم بإتاحة وسيلة الدفع الأكثر تطورًا من نوعها في العالم.

وتعد ADIB BRACELET، هي جهاز دفع قابل لترتديه في معصمك، وبطاقتك المصاحبة لك دائمًا، تتميز بتصميم خفيف الوزن ومقاوم للماء، لذا يمكنك ارتدائها على مدار اليوم أينما ذهبت، واحتفظ ببطاقتك بأمان في يدك و قم بأسرع عملية دفع.

وأسورة الدفع الإلكتروني مؤمنة تمامًا، حيث يتم تطبيق نفس خصائص تأمين المعلومات لبطاقتك اللاتلامسية بأداة الدفع الخاصة بك، وتستخدم في عمليات الشراء محليًا ودوليًا من خلال نقاط البيع POS عند التجار، والتي تحمل علامة الدفع الإلكتروني اللا تلامسي.

خصائص خدمة السوار الإلكتروني

- يُصدر السوار للعملاء الدايموند فقط.

- المعاملات اللاتلامسية أقل من 600 جنيه لا يتطلب إدخال رقم سري.

- المعاملات اللاتلامسية فوق 600 جنيه يكون إدخال الرقم سري إلزاميًا.

- يمكنك الاستمتاع بتجربة شراء محلية أو دولية حتى 200 ألف جنيه يوميًا.

- رسوم إصدار البطاقة والرسوم السنوية 450 جنيهًا، ورسوم استبدال البطاقة 300 جنيه، ورسوم إعادة إصدار رقم التعريف الشخصي 100 جنيه.

- السحب النقدي داخل مصر من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك مجانًا.

- السحب النقدي داخل مصر من أجهزة الصراف الآلي لغير المصرف أول عمليتين سحب مجانًا، وثالث معاملة وما بعدها 4% بحد أدنى 20 جنيهًا مصريًا، والسحب النقدي خارج مصر2.5% كحد أدنى 25 جنيه مصري.

حدود السحب بالسوار الإلكتروني

- حدود المشتريات داخل مصر 200 ألف جنيه، والسحب النقدي 50 ألف جنيه.

- حدود السحب خارج مصر: السحب النقدي 50 ألف جنيه يوميًا و300 ألف جنيه شهريًا، والمشتريات 200 ألف جنيه يوميًا.