تطوير 4 مستشفيات بجنوب سيناء بتكلفة 225 مليون جنيه

قال اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إنه جرى تطوير 4 مستشفيات وتزويدها بكافة الأجهزة الطبية الحديثة، بتكلفة تتعدى 225.736 مليون جنيه.

وجرى رفع كفاءة مستشفى طابا المركزي بتكلفة 19 مليون جنيه، وتطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي بتكلفة 86.386 مليون جنيه، وكذلك مستشفى أبورديس المركزي 80.85 مليون جنيه، ومستشفى سانت كاترين بتكلفة 39.5 مليون جنيه.

وقال السكرتير العام، إنه جرى توقيع برتوكولات تعاون مع بعض الجامعات، لتوفير الكفاءات الطبية البشرية خاصة في التخصصات الطبية التي لا توجد بالمحافظة، لتقديم الخدمات الطبية من كشف وإجراء الجراحات بالمجان.

وأشار إلى أنه توجد مساع من قبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لتنمية السياحة العلاجية من خلال استغلال المقومات الهائلة التي تمتلكها المحافظة من مياه كبريتية لديها القدرة على الشفاء من العديد من الأمراض، مثل منطقة حمام موسى، وحمام فرعون، والعيون الكبريتية.