وزيرة التجارة: 50% خصم للعارضات المشاركات من جنوب سيناء بمعرض "تراثنا"

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث تمّ بحث سبل تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بخطط التنمية الصناعية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من الحرف اليدوية والتراثية المنتشرة بمدن المحافظة وتطويرها بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء جنوب سيناء.

شارك في اللقاء، إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، ومجدي الديب، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة جنوب سيناء.‎

وقالت وزيرة التجارة، أنَّ اللقاء استعرض آخر التطورات المتعلقة بإنشاء منطقة أبو زنيمة الصناعية والتي تعد أحد أهم المشروعات الواعدة بالمحافظة حيث تزخر المنطقة بالعديد من المواد المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية، وهو الأمر الذي يتيح إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية لتلبية إحتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات والتصدير للأسواق الخارجية، مؤكّدة حرص الوزارة على إنجاز هذا المشروع التنموي ووضعه ضمن المشروعات ذات الأولوية في خطة التنمية الصناعية.

وأشارت "جامع"، إلى أنَّ اللقاء قد تناول أيضاً إنشاء مناطق حرفية بمدن المحافظة تكون قائمة على الحرف اليدوية التي تشتهر بها مدن المحافظة خاصة وأن هذه المنتجات تلقى قبولاً كبيراً من السياحة الوافدة لمحافظة جنوب سيناء، لافتةً إلى موافقتها على منح 50% نسبة خصم للعارضات المشاركات من سيدات المحافظة بمعرض "تراثنا" المقرر انعقاده خلال شهر أكتوبر المقبل .

واستعرض اللقاء أيضاً تنفيذ توجهات الدولة نحو مساعدة أبناء المحافظة في إيجاد مشروعات تنموية جديدة من خلال إضافة أنشطة متنوعة تتناسب مع طبيعة المنطقة وعدم اقتصارها على الزراعة فقط الأمر الذي يسهم في توفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء المحافظة، هذا فضلاً عن السعي لتبسيط إجراءات إقامة المشروعات الجديدة، وبصفة خاصة ما يتعلق بإستخراج السجل التجارى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

تخصيص جناح بمعرض "تراثنا" لعرض الأفكار التسويقية لمنتجات مدينة سانت كاترين

ولفتت جامع، إلى أنَّها قد وافقت على تخصيص جناح بمعرض "تراثنا" لعرض الأفكار التسويقية لمنتجات مدينة سانت كاترين، والتي تعكس القيمة التاريخية لهذه المنطقة السياحية.

ومن جهته، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء إنَّ هذا اللقاء يأتي في إطار حرص المحافظة على التواصل والتنسيق مع كل الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية للارتقاء بالأنشطة الاستثمارية والاقتصادية بالمحافظة، لافتاً إلى أنَّه تمّ استعراض الإمكانات المتوافرة بالمحافظة وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، فضلاً عن المقومات التراثية والحرفية لأبناء جنوب سيناء.

بحث تخفيض فائدة قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة للثروة الحيوانية لتصل لـ5% بدلاً من 10%

وأشار إلى أنَّ اللقاء استعرض مشروع تطوير وتسويق منتجات مدينة سانت كاترين وابتكار علامة تجارية جديدة لمنتجاتها تعكس هوية المدينة وتاريخها وثقافتها وطبيعتها، فضلاً عن بحث إمكانية تخفيض فائدة قروض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة لتصل إلى 5% بدلاً من 10% ومعاملة هذه المشروعات على غرار المشروعات الصناعية.

وأشاد "فودة"، بالتعاون الذي أبدته وزيرة التجارة والصناعة لدعم المشروعات التنموية بالمحافظة والموافقة على تخصيص جناح لتسويق منتجات سانت كاترين بمعرض "تراثنا"، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لعرض خصائص المدينة وطبيعتها والإمكانات التي تتمتع بها وتؤهلها لتصبح مدينة حرفية على طراز عالمي.

كما دعا محافظ جنوب سيناء وزيرة التجارة، لزيارة المحافظة خلال الأشهر القليلة المقبلة للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات الصناعية والاستثمارية والحرفية المتاحة بالمحافظة والوقوف على آخر مستجدات منطقة أبو زنيمة.