تشغيل جهازي رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية بالمنصورة بتكلفة 20 مليون جنيه

افتتح الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، المرحلة الأولى لتجهيز قسم الأشعة بالمراكز الطبية الجديدة "مركز جراحة المخ والأعصاب- مركز جراحة العظام- مركز جراحة النسا والتوليد"، وتم تشغيل جهازي "لرنين المغناطيسي MRI والأشعة المقطعية"، بتكلة إجمالية 20 مليون جنيه.

وبحسب بيان جامعة المنصورة، فإن ذلك ضمن خطة تجهيز قسم الأشعة بالمراكز الطبية بأجهزة أشعة مختلفة بتكلفة إجمالية بقيمة 50 مليون جنيه، في إطار خطة الجامعة لتجهيز قسم الأشعة، لخدمة مرضى المراكز الطبية الثلاثة الجديدة، وتزويد القسم بأحدث أجهزة الأشعة، لسرعة تشخيص الأمراض المختلفة بدقة عالية.

حضر الافتتاح، كل من الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور الشعراوي كمال مدير مستشفى الجامعة الرئيسي، والدكتور جمال العدل نائب المدير التنفيذي لإدارة المراكز الطبية الثلاثة، والدكتور حاتم بدر رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس قسم الهندسة الطبية بكلية الهندسة، والدكتورة لمياء السروجى المشرف على قسم الأشعة بالمراكز الطبية، وأيمن زكى المدير المالي والإداري للمراكز الطبية الثلاثة.

وقال الدكتور أحمد عبد الخاق عبد الرازق رئيس قسم الأشعة التشخيصية، إن جهاز الرنين المغناطيسي هو أحدث جهاز قوى المجال 1.5 تسلا يتميز بفتحة كبيرة لفحص المرضى ذوى الحجم الكبير والوزن الزائد ويتميز الجهاز بسرعة الفحص والدقة العالية وقد تم تزويد الجهاز بالتقنيات الحديثة لفحص أمراض الجهاز العصبي والعمود الفقري والجهاز الحركي وأمراض النساء وهذه التقنيات تشمل ( التصوير بالانتشار – التصوير بالتروية – التصوير الكيميائي - تصوير شرايين المخ.

وأضاف أن هذه الخواص الحديثة تساعد في التشخيص المبكر لجلطات المخ وتحديد أنواع أورام المخ ومساعدة الجراح في نوع العملية وطريق الوصول للورم بدقة متناهية كما يستخدم الجهاز في تشخيص التصلب المتعدد وأمراض الشيخوخة والتشخيص المبكر للانزلاق الغضروفي والحبل الشوكي ويمكن عمل مسح شامل للجسم للتشخيص المبكر لمدى انتشار الأورام السرطانية والثانويات ويستخدم كذلك للكشف المبكر للمراحل الأولى لغضروف الركبة وتيبس مفصل الكتف.

وأشار إلى بدء تشغيل جهاز الأشعة المقطعية 128 مقطع، وهو أحدث جيل من أجهزة التشخيص وفائق السرعة وذو درجة وضوح كبيرة للصورة، وله قدرة على تصوير جميع أجزاء الجسم في ثوان معدودة ويستخدم في تصوير العظام المختلفة وشرايين القلب والجسم وتم تزويد الجهاز بتقنيات حديثة لتقليل كمية الأشعة التى يتعرض لها المريض، وتم توصيل الأجهزة بنظام الباكس في اطار تحول الجامعة الى الاعتماد على الأنظمة الرقمية في المجال الطبي.