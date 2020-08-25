366 يسجلون رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

شهد اليوم الرابع من المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2020\2021 إقبال متوسط من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بمكاتب التنسيق بجامعة عين شمس، حيث سجل 366 طالبا وطالبة قاموا بتسجيل رغباتهم حتى مساء اليوم.

واستقبلت معامل التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب 183 طالبا وطالبة، بينما توافد ما يقرب من 83 طالبا وطالبة على معامل كلية الهندسة، واستقبلت كلية الحاسبات والمعلومات 43 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الأولى للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها فيما توافد 47 طالبا وطالبة على معامل كلية البنات، فى حين استقبلت معامل كلية الزراعة 10 طلاب.

وكانت جامعة عين شمس قد جهزت 13 معمل حاسب آلي لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة موزعة على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع حيث تم تخصيص مقرين بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات، ومقر آخر بكلية الهندسة في بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة بشارع الميرغني واخر بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.