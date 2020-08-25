الحبس سنة لعامل هتك عرض طغل بالقوة في الزقازيق

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عاملا بالحبس مع الشغل لمدة سنة، لإدانته بهتك عرض طفل بالقوة، وذلك بعد استدراجه لمكان غير مأهول بالسكان والاعتداء عليه بعد ضربه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية أن بلاغا ورد لمركز شرطة بلبيس بالشرقية، من عاملة، يفيد بتعرض نجلها "عامل بمصنع"، لهتك العرض على يد جارهم، وذلك بالإشتراك مع مجهولين قاموا بإستدراجه إلي منطقة غير مأهولة بالسكان، وقام المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإجباره على خلع ملابسه وقام بهتك عرضه بالقوة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتم استدعاء المتهم وبمواجهته بأقوال الأم اعترف بالجريمة، وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، فتحرر ضده محضر وأحيل لنيابة بلبيس العامة والتي أحالته للمحكمة.