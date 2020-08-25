المحافظ يتابع سير العمل بعدد من إدارات الديوان العام ببورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا مع عدد من مديري إدارات الديوان العام، لمتابعة سير العمل وانتظامه داخلها، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.

واستمع المحافظ، إلى مقترحات تطوير مستوى العمل والأداء، وأكد أن الاجهزة التنفيذية والعاملين بالمحافظة هم المحور الرئيسي في تنفيذ خطط التنمية، والنهوض بكل قطاعات المحافظة.

ولفت إلى أهمية العمل الجماعي من خلال التعاون والتنسيق بين الإدارات، والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.