الرئاسة: مصر والأردن والعراق يتمتعون بإمكانيات هائلة للتعاون معا

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، جرى تدشينها العام الماضي في مصر، بعدها جرى تدشين قمة أخرى في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من العام ذاته.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الدول الثلاث لهم رصيد تاريخي كبير جدًا وعلاقات ممتدة، وتتمتع بحضارة ممتدة لآلاف السنين، ويمتلكون إمكانيات هائلة، للتعاون في كل المجالات.

وتابع، أن القمة التي انعقدت اليوم، هي الثالثة من نوعها: "ما بين القمم الثلاث كان هناك مسار يتم على التوازي على المستوى الوزاري، والمستوى القطاعي للتنسيق بين الدول فيما تم مناقشته على مستوى الرؤساء، لكن بسبب أزمة كورونا، تأثرت وتيرة الاجتماعات، وقلت كثيرًا نظرًا لعدم السفر وصعوبة الالتقاء".