قبل إغلاقها بساعات: 98.6% للطب البشري.. و98.5% للأسنان.. والهندسة مرحلة ثانية

24 ساعة، ويغلق الموقع الإلكتروني للتنسيق، خدماته أمام طلاب المرحلة الأولى الراغبين في تسجيل رغبات لتنسيق الكليات 2020، وذلك بعد أن استمر لمدة 5 أيام متتالية بدءاً من السبت الماضي، انتهاءً بالسابعة مساء غد الأربعاء، وسط انتظار الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم، إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للكليات.

وبعد أن تصدرت كليات الطب البشري و الأسنان و الصيدلة والعلج الطبيعي و السياسة والاقتصاد والإعلام والهندسة، رغبات التسجيل لطلاب المرحلة الأولى بشعبها الثلاثة خلال أيام التنسيق، ووفقاً للمجمع التكراري، وبعد إضافة الحافز الرياضي، الذي أوضح حصول أكثر من 300 طالب على درجات في المرحلة الأولى، أشار إلى تخطي أكثر من 13 ألف طالب حاجز الـ98.5% علمي علوم، ما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري لأكثر الحد الأدنى للعام الماضي، ليف ما بين 98.5%، و98.6%.

وعن كليات الطب، التي تستوعب ما بين 8 آلاف طالب إلى 10 آلاف طالب، أوضح المجمع التكراري، أنه لا بديل عن توجه الحكومة الممثلة في وزارة التعليم العالي لزيادة أعداد المقبولين بالطب بنسبة لا تقل عن 10%.

ورجح المجمع التكراري أيضا، توقف الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان درجة واحدة أو نصف درجة عن كليات الطب البشري، لينحصر ما بين مجموع 403.5 درجة بنسبة 98.4%، و404 درجة بنسبة 98.53%.

وبالنزول قليلاً لدرجتين تلقائياً، تتوقع المؤشرات توقف القبول بكليات الصيدلة عند 402 درجة بنسبة 98% ، وبنفس إتجاه كلية الصيدلة، فالمتوقع أن يتأرجح الحد الأدنى للقبول بكليات العلاج الطبيعى ما بين 401.5 درجة بنسبة 97.9% أوأقل درجة بحد أدنى 400.5 درجة وبنسبة 97.68% .

وفيما يتعلق بالشعبة الرياضية، وفقا للمجمع التكراري للناجحين في الثانوية العامة، فهناك أكثر من 18 ألف طالب حصلوا على مجموع أكثر من 385 بنسبة 93.9%، فما فوق، فمن المتوقع أن يتوقف الحد الأدنى للقبول بالهندسة عند 385.5 درجة بنسبة 94%، على غرار العام الماضي أو أقل بنصف درجة فقط 385 درجة بنسبة 93.9%، ونزلها للمرحلة الثانية وذلك بعد ان تم الإعلان علن الحد الأدني للمرحلة التي تستوعب 16 ألفاً و665 طالباً، في حين أن الطاقة الإستعابية لكليات القطاع الهندسي تتجاوز الـ17 ألف طالب قبل إنضمام كليتي الهندسة بالجامعة اليابانية وجامعة زويل .

وبالسبة للشعبة الأدبية، أظهرت الحدود الدنيا لتنسيق القبول بالمرحلة الأولى، إنخافضها عن العام الماضي، حيث اعلنت الوزارة عن الحد الأدنى لها بواقع327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثرلـ 102165 طالب، نزولاً نصف درجة عن العام الماضي التي كانت 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 98471، مما يؤكد إقتراب الحد الأدني لعدد من كليات القطاع الأدبي العام الجاري على نفس الحد الأدني لذات التخصص بالعام الماضي.

ووفقاً للمجمع التكراري، الذي أكد حصول أكثر من 7500 طالب على 390 درجة فما فوق، بنسبة 95.1%، لتشيرالتوقعات إلى إقتراب الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عند 96.4%، والإعلام عند 94.5 %، وكلية الألسن عند 95.5%.