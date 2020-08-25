"كنا هنقضي وقت حلو".. اعتراف سيدة بقتل طفلها بجرعة مخدر لتتفرغ لعشيقها

"كنا عايزين نقضي وقت حلو مع بعض أنا وعشيقي، عشان كده حطيت لابني قرص منوم، بس للأسف راح فيها ومات عشان الجرعة كانت زيادة".. بتلك الكلمات اعترفت سيدة ثلاثينية بتهمة قتل طفلها بجرعة مخدر زائدة حتى يخلو لها الجو مع عشيقها داخل منزل الزوجية وقت غياب زوجها، ونسبت النيابة للمتهمة تهمة القتل العمد للمتهمة وحاول العشيق التنصل من الجريمة مدعيًا عدم معرفته بما صنعته العشيقة وأنه فوجئ بها تخبره أن ابنها فاقدًا للوعي فاصطحبها للمستشفى وهناك عرف بأنه جثة هامدة.

"مكنش قصدي اموته ولا حاجة كنت عايزة أفضى لعشيقي عشان من أسبوع ما شفناش بعض، وكنا عايزين نبقى مع بعض في هدوء قبل ما ييجي جوزي من الشغل، ورحت اشتريت قرص برشام منوم بعد ما قلت للدكتور أنا تعبانة جدا ومش قادرة أنام من يومين".. بهذه الكلمات واصلت المتهمة اعترافها أمام جهات التحقيق بعد القبض عليها، وأنها كانت على اتصال مع عشيقها "م.ف" منذ عدة أسبوع بعد آخر لقاء جمعهما وعندما أخبرها بالموعد الجديد بدأت تتهيأ لاستقباله فوضعت الزوجة الخائنة "م.ع" جرعة المخدر للطفل البالغ من العمر 5 سنوات جرعة مخدرة تسببت في مقتله.

حملت الزوجة طفلها وذهبت به إلى المستشفى معتقدة أنه لا يزال على قيد الحياة وأنه فاقدًا للوعي، لكن المصيبة تجسدت في وفاة الطفل بعد أن خضع للكشف الطبي داخل المستشفى، وأثبت التقرير الطبي أن الوفاة غير طبيعية وأنه يشتبه فيها جنائيًا وتم إبلاغ المباحث بالواقعة وألقت القبض على المتهمة وعشيقها وتحرر محضرًا وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات وانتدبت الطب الشرعى لتشريح جثمان الطفل لبيان أسباب وفاته وموافاة النيابة بنتائج ما توصل إليه الطب الشرعي.

كان قسم شرطة المعصرة، تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال طفل متوفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وبالفحص تبين إعطاء الأم "م. ع" طفلها الرضيع جرعة مخدرات زائدة للاستمتاع مع عشيقها للممارسة الجنس بداخل شقتها في غياب زوجها ما تسبب وفاه الطفل، وتم تشكيل فريق بحث وتم إلقاء القبض على المتهمة "م. ع" ربة منزل وعشيقها "م. ف" واحيلا إلي النيابة للتحقيق.