صور.. تسجيل فنار غارب في عداد الآثار تمهيدا لإدراجه كمزار سياحي

أكد عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، تسجيل فنار غارب ضمن الهيئة العامة للآثار، باعتباره مبني أثري، مشيرًا إلى أن المهندس غوستاف إيفل شيد الفنار عام 1897 لمراقبة حركة السفن المارة في خليج السويس.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر لمدينة رأس غارب شمال المحافظة، اليوم الثلاثاء، حيث أوضح أن فنار رأس غارب يعد من أهم معالم المدينة وأبرزها، مؤكدًا أنه سيخاطب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المصرية لدراسة تطوير وإدراج الفنار كمزار سياحي باعتباره من أقدم فنارات العالم.

يُذكر أن فنار رأس غارب شيده المهندس غوستاف إيفل عام 1807، ويحيطه بناء دائري من الأحجار الصابونية، ويشغل هذا البناء مجموعة من الغرف المجهزة لساكني الفنار من الفنيين القائمين على تشغيله في ذلك الوقت، ومنها غرفة مأمور الفنار، وغرف للماكينات والمعدات وغرفة الطعام وغرف الحراسة ويتوسط البناء الدائرى برج الفنار.

وشُيد الفنار على 3 محاور مقامة على "سوست"، وذلك لمقاومة أي اهتزازات أرضية محتملة بالمنطقة، ويبلغ ارتفاع الفنار نحو 50 مترًا من سطح الأرض، أي ما يقارب مبنى بارتفاع 16 طابقًا، وخامة تصنيعه بالكامل من الحديد الأحمر، وكان الغرض من إنشائه مراقبة حركة السفن في خليج السويس.