وزير الأوقاف عن صلاة الجمعة: فتحنا المساجد والخطر ما زال قائما

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه كان هجوم كبير على وزارة الأوقاف من قنوات الإخوان، وصفحات جماعات أهل الشر والضلال والباطل، حيث يقوموا بتشويه كل حدث جميل، وادعوا زورًا وبهتانًا، أن الدولة المصرية لا ترغب في فتح المساجد مرة أخرى، أو أداء صلاة الجمعة.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية اتخذت قرارًا بالإجماع، في لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بمجلس الوزراء، قرارًا شجاعًا بعودة صلاة الجمعة، وهذا يُكذب الافتراءات التي تبثها جماعات أهل الشر.

وأكد وزير الأوقاف، أن الحكومة والشعب المصري من أسعد البشر بعودة صلاة الجمعة في المساجد مرة أخرى، فالشعب المصري متدين بفطرته وطبيعته، ولكن يجب علينا أن نوجه رسالة للمواطنين "إحنا فتحنا المساجد ولكن خطر كورونا لم يزل موجود"، مؤكدًا أن الأصل في الجمعة أنها واجبة وفرض على كل مسلم عاقل.

وتابع: "صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ مكلف، وده الأصل في الأوقات العادية والطبيعية، لكن في أوقات الكوارث والجوائح، كبار السن ممكن يصلوا في بيتهم، في الظروف الحالية، لأننا ما زلنا في فتح جزئي، لأننا نفتح باجراءات التباعد الاجتماعي، المسجد اللي كان بيشيل 500 هيشيل 300".