القليوبية تُسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بثلاث مركز (طوخ وبنها وكفر شكر)، بينما سجلت 8 مراكز أخرى "صفر" إصابة هي (الخانكة والعبور والقناطر الخيرية وشرق وغرب شبرا الخيمة وشبين القناطر وقليوب وقها)، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الجمعة عند 8964 حالة إصابة.

وسجلت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية حتى اليوم الجمعة، الأرقام الآتية وفقا للبيانات الرسمية، مركز ومدينة الخانكة 722 حالة إصابة، العبور 173 حالة، القناطر الخيرية 624 حالة، بنها 2222 حالة، شرق شبرا الخيمة 1187 حالة، غرب شبرا الخيمة 1182 حالة، شبين القناطر 727 حالة، طوخ 979 حالة، قليوب 676 حالة، مدينة قها 46، كفر شكر 426 حالة إصابة.

كان الدكتور أحمد سعيد خيامي، مدير مستشفى قها للحجر الصحي قد أكد أن مستشفى قها استقبل 857 مصابًا بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الخميس، مضيفًا أنه يوجد 9 حالات فقط من المصابين ما زالوا محجوزين بقسم الرعاية بالمستشفى.

وأوضح "خيامي" أن عدد الحالات التي تم خروجها من المستشفى، سواء تم شفاؤها أو تحسنت حالتها، بلغت 742 حالة.