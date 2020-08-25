استئناف أعمال تجديد مدرستي السادات والزراعية بالطود

أجرى الدكتور محمد رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، يرافقه المهندس محمود فراج أحمد، من الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد عدد من المدارس بقرية العديسات قبلي المدينة.

وتضمنت الجولة متابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بإحلال وتجديد مدرسة السادات الابتدائية بالمهيدات بقرية العديسات قبلي، حيث أوضح المهندس محمود فراج، أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال في شهر نوفمبر المقبل مع بدء العام الدارسي، مشيرًا إلى أن المدرسة تتكون من 5 أدوار بمعدل 6 فصول دراسية وفصلين رياض أطفال، وغرفة مجالات وغرفة مشاهدة وغرفة مصادر وغرفة كمبيوتر ومكتبة.

كما تضمنت الجولة متابعة استئناف أعمال تنفيذ مدرسة الطود الزراعية بمدينة الطود، بمرافقة الرائد محمد رمزي من الهيئه الهندسية للقوات المسلحة، حيث أوضح "فراج" أنه جاري استئناف أعمال تنفيذ مدرسة الطود الزراعية والمقرر بدء العمل بها الأسبوع المقبل بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمساحة 20 فدانًا، وتتكون من مبنى للفصول الدراسية بمعدل 32 فصلًا و15 ملحقًا كمعمل ألبان وتربية منحلية وتربية حيوانات وصوب زجاحية وصوب خشبية وورشة نجارة وورشة ميكانيكا، و4 عنابر وجراج للسيارات ومصلى.