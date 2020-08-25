أبرز نتائج القمة الثلاثية في الأردن اليوم

عقدت اليوم، قمة ثلاثية بالعاصمة الأردنية عمان، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبدالله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وذلك بهدف تقييم ومتابعة خطوات التطور في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والأردن والعراق، في إطار آلية التعاون الثلاثي، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي والأمني بينهم، حول سبل التصدي للتحديات الإقليمية غير المسبوقة، التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

أكدت القمة، على أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.

تناولت القمة مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، حيث شدد القادة الثلاث، على تكثيف التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة، في هذا الاطار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية وسلامتها الإقليمية.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر على استعداد لتقديم تجربتها وخبرتها في كل المجالات لأشقائها في الأردن والعراق.

كذلك أكد الرئيس، على استعداد مصر لإقامة مشروعات تنموية مشتركة محددة، يتمّ تنفيذها وفق جدول زمني محكم، يكون لها مردود مباشر وسريع على عملية التنمية والحياة المعيشية للمواطنين، إضافة إلى تعزيز مسارات التعاون السياسي والأمني.

تناولت القمة تطورات القضية الفلسطينية، وأكد القادة الثلاث على دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه، المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

تشاور القادة الثلاث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنيةً، في المنطقة وجهود مكافحة الارهاب.

تناول الزعماء الثلاثة، أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.