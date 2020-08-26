الدولة تنفذ مشروعا قوميا لتبطين الترع بالمنوفية بتكلفة نصف مليار جنيه

500 مليون جنيه تكلفة تطوير وتأهيل وتبطين عددًا من الترع بمحافظة المنوفية، ضمن 383 مشروعًا بمختلف محافظات الجمهورية لتبطين الترع، بتكلفة تتخطى 8 مليارات جنيه، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "النيل للأخبار".

وقال سيد عبد الجواد، مدير عام الري بمحافظة المنوفية، خلال التقرير، إن الكيلو الواحد لتبطين الترع يُكلف الدولة 2.8 مليون جنيه، ويتم العمل الآن في 5 مواقع بتكلفة 75 مليون جنيه، كما أنه جار تأهيل 24 ترعة بطول حوالي 135 كيلو تكلفتهم نصف مليار جنية.

وأضاف "عبد الجواد"، أن تلك المشروعات جاءت نتيجة التحديات اللي تواجها مصر في نقص نصيب الفرد في حصة المياه، "النهاردة على حسب المواصفات العالمية نصيب الفرد في مصر وصل لأقل من النصف في ظل ثبات حصة المياه لمصر مع زيادة عدد السكان".

من ناحية أخرى، ذكر المهندس ممدوح مبارك، مهندس بالمشروع، أن المشروع يساهم في وصول المياه إلى نهاية الترع عن طريق تقليل الفاقد المهدر من المياه بعد إزالة الحشائش وهو ما ينعكس على زيادة الانتاجية وتقليل التكلفة التي تنفقها الدولة في صيانة المجاري المائية سنويا.

وأضاف "مبارك"، أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو توفير كمية من المياه التي كانت تفقد نتيجة التربة الطينية، وكذلك وصول المياه لأخر الترعة كون مقاومة التربة "الصبة" تكون قليلة وتؤدي لسرعة المياه وعدم فقدها، كما أنها تساعد على توفير المصروفات التي كانت تنفق على عقود التطهيرات وإزالة الحشائش.

وتابع: " الحشائش تنمو في التربة الطينية وتقاوم المياه، والدولة بتصرف فلوس كثيرة للغاية عشان تتخلص من الحشائش دي".

المرزاعون اعتبروا أن هذا المشروع حلم لهم في الماضي وأصبح حقيقة تنفذ على ارض الواقع كما سيساهم في حل مشكلة نقص المياه بعد إزالة العوائق أمامها، وعدم تعرض أي اجزاء من الاراضي الزراعية للبوار أو تلف المحاصيل نتيجة ضعف المياه.