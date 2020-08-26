ضبط 1700 عبوة غذائية غير صالحة وتحرر 50 محضرا خلال حملة بشرم الشيخ

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، حملة صحية على المنشآت الغذائية بمدينة شرم الشيخ، للوقوف على مدى صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين، والالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية، الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 1700 عبوة مواد غذائية غير صالحة ومجهولة المصدر، وإعدام 391.5 كيلو أغذية تالفة، 100 لتر من المشروبات الغازية غير الصالحة للاستخدام الأدمي.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة استهدفت 18 منشآت غذائية بمدينة شرم الشيخ، وجرى خلالها تحرير 50 محضرًا، بينهم 13 محضرًا لنقص اشتراطات النظافة، و37 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالأغذية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، وتحرير 3 مذكرات غلق منشأة غذائية بها نقص شديد بالاشتراطات الصحية، وخطر داهم علي الصحة العامة.

وأكد وكيل الصحة، على استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية في جميع مدن المحافظة، للحفاظ على صحة المواطنين.