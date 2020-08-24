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مرشح لـ"الشيوخ" بالمنوفية: سأشتري "أسدا" للجولات الانتخابية

كتب:

إبراهيم الديهي
07:30 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
الدكتور حسن الخولي

الدكتور حسن الخولي

أكد الدكتور حسن الخولي المرشح المستقل لمجلس الشيوخ عن محافظة المنوفية، أنه يسعي لشراء أو استئجار أسد صغير ليرافقه في الجولات في القري والمدن أثناء الحملة الدعائية للجولة الثانية في الإنتخابات، في إشارة لكونه يحمل رمز "الأسد" في الانتخابات الجارية.

وأضاف "الخولي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه سيأتي بأسد صغير لكي لا يثير الذعر بين المواطنين خلال الجولات الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيلتزم بإحضار التصريح الأمني.

وتعليقا على نشر صورة لأنثى الأسد ضمن الدعاية الانتخابية له من قبل، قال الخولي مازحا، سآتي بأسد ذكرا.

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