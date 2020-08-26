انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon e، حالة الطقس اليوم الأربعاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، إذ يسود طقس مائل للحرارة ورطب على القاهرة والوجه البحري، ورياح معتدلة مع تكون شبورة مائية صباحا، يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 80%، ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسا شديد الحرارة ورياحًا معتدلة، مع توقعات بنشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، ما قد يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب الصعيد.

القاهرة 35 24

الإسكندرية 31 23

مرسى مطروح 30 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 36 24

العريش 32 23

طابا 35 25

سانت كاترين 33 19

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 29

الفيوم 37 24

بني سويف 38 24

المنيا 38 23

أسيوط 39 24