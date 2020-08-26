الحداد: تهاون المواطنين قد يؤدي لحدوث موجة ارتدادية قوية من كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مصر خلال الفترة الماضية، كانت تسير بشكل جيد في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، ووصلنا لذروة الإصابات وبعد ذلك حدث انحسار للفيروس، نظرا للقيام بخطة وإجراءات احترازية جيدة للغاية، والتزام المواطنين بتطبيقها، وحرصهم على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، حتى انحسرت أعداد الإصابات والوفيات.

وأضاف "الحداد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، "فوجئنا باعتقاد بعض المواطنين بأن انكسار الذروة هو انكسار للمرض نفسه، وحدث تهاون من بعض المواطنين في ارتدائهم للكمامات والتباعد الاجتماعي، وعدنا مثل بداية الأزمة وبدأنا نناشد المواطنين مرة أخرى لاتباع الإجراءات الاحترازية".

وتابع، "المواطنون اعتقدوا أن الوضع الوبائي استقر والمرض اختفى ففوجئنا بحدوث بعض الموجات الارتدادية مرة أخرى وظهور بعض الإصابات، ولكن نخاف حدوث موجة ارتدادية قوية مرة أخرى بسبب تكاسل المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية".

واستكمل، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، مؤكدا أن "عدد الإصابات بفيروس كورونا قلت بسبب الإجراءات الاحترازية، وليس بسبب أن الفيروس انتهى، أو أن الحالة الوبائية للفيروس أصبحت (صفرا)، مشيرا إلى أن قلة الإصابات والتباعد الاجتماعي وارتداء المواطنين للكمامة، حمت جزءً كبيرا من المجتمع من الإصابة بالفيروس، حتى الذين أصيبوا أثناء ارتداء الكمامة كانت إصاباتهم أقل حدة".